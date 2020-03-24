Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı! |Video

Tüm dünya koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaparken Meksika'da ilginç bir olay yaşandı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını korkusuyla sokağa çıkmaktan vazgeçmemesini tavsiyesinde bulundu. Obrador, "Dışarı çıkmayı bırakmayın, hala ilk evredeyiz. Ben size ne zaman dışarı çıkmamanız gerektiğini söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Tüm dünya koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaparken Meksika'da ilginç bir olay yaşandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını korkusuyla sokağa çıkmaktan vazgeçmemesini tavsiyesinde bulundu.

Obrador, Oaxaca de Juarez şehrinde ziyaret ettiği bir restoranda yaptığı açıklamada, halka Kovid-19 salgınına ilişkin paniğe kapılmamaları çağrısı yaptı.

"DIŞARI ÇIKMAMANIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEYECEĞİM"

Salgınla mücadele eden diğer ülkelerin liderlerinin aksine halkı dışarı çıkmaya çağıran Obrador, "Dışarı çıkmayı bırakmayın, hala ilk evredeyiz. Ben size ne zaman dışarı çıkmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Eğer yapabiliyorsanız, ekonomik olarak imkanınız varsa ailenizi restoranlara götürmeye devam edin." ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK HAYATI YAŞAMAYA DEVAM

Daha önce de ülkede salgınla ilgili sokağa çıkma yasağı uygulamayacağını söyleyen Obrador, "Eğer sebepsiz yere günlük hayatı aniden durdurursak iyi bir şey yapmış olmayız. Günlük hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz ve zamanı geldiğinde devlet başkanı, ne zaman evde kalmanız gerektiğini söyleyecek." diye konuştu.

Nüfusu 130 milyona yaklaşan Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 316, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak açıklanmıştı.