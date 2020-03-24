Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!

Daha önce de ülkede salgınla ilgili sokağa çıkma yasağı uygulamayacağını söyleyen Obrador, "Eğer sebepsiz yere günlük hayatı aniden durdurursak iyi bir şey yapmış olmayız. Günlük hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz ve zamanı geldiğinde devlet başkanı, ne zaman evde kalmanız gerektiğini söyleyecek." diye konuştu.