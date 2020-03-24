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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!
Tüm dünya koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaparken Meksika'da ilginç bir olay yaşandı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını korkusuyla sokağa çıkmaktan vazgeçmemesini tavsiyesinde bulundu. Obrador, "Dışarı çıkmayı bırakmayın, hala ilk evredeyiz. Ben size ne zaman dışarı çıkmamanız gerektiğini söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 24.03.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 11:36
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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!
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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!
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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!
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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!
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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!