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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!

Tüm dünya koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaparken Meksika'da ilginç bir olay yaşandı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını korkusuyla sokağa çıkmaktan vazgeçmemesini tavsiyesinde bulundu. Obrador, "Dışarı çıkmayı bırakmayın, hala ilk evredeyiz. Ben size ne zaman dışarı çıkmamanız gerektiğini söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 11:36
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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!
Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı sokağa çıkın çağrısı yaptı!

Tüm dünya koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapıp sokağa çıkma yasağı ilan ederken Meksika'da ilginç bir olay yaşandı.

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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!
Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı sokağa çıkın çağrısı yaptı!

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını korkusuyla sokağa çıkmaktan vazgeçmemesini tavsiyesinde bulundu.

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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!
Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı sokağa çıkın çağrısı yaptı!

Obrador, Oaxaca de Juarez şehrinde ziyaret ettiği bir restoranda yaptığı açıklamada, halka Kovid-19 salgınına ilişkin paniğe kapılmamaları çağrısı yaptı.

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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!
Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı sokağa çıkın çağrısı yaptı!

Salgınla mücadele eden diğer ülkelerin liderlerinin aksine halkı dışarı çıkmaya çağıran Obrador, "Dışarı çıkmayı bırakmayın, hala ilk evredeyiz. Ben size ne zaman dışarı çıkmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Eğer yapabiliyorsanız, ekonomik olarak imkanınız varsa ailenizi restoranlara götürmeye devam edin." ifadelerini kullandı.

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Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı "sokağa çıkın" çağrısı yaptı!
Meksika'da koronavirüs kısıtlaması yok! Devlet Başkanı sokağa çıkın çağrısı yaptı!

Daha önce de ülkede salgınla ilgili sokağa çıkma yasağı uygulamayacağını söyleyen Obrador, "Eğer sebepsiz yere günlük hayatı aniden durdurursak iyi bir şey yapmış olmayız. Günlük hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz ve zamanı geldiğinde devlet başkanı, ne zaman evde kalmanız gerektiğini söyleyecek." diye konuştu.