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22.04.2020

Koronavirüstenn kaçtı adada mahsur kaldı! Böyle yardım istedi |Video

ABD’nin New York kentinde bulunan Jamaika Koyu’nda koronavirüs salgınından korunmak için gittiği bir adada mahsur kalan kanocu, bulduğu ağaç dallarıyla plaja ‘Yardım edin’ yazarak kurtuldu. New York Polis Departmanı (NYPD), kanocunun kurtarılma anlarını yayınladı.

ABD'nin New York kentindeki Jamaika Koyu'nda bulunan kanocu dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için Ruffle Bar adasına gitti. Yaklaşık 12 saat boyunca haber alınamayan 36 yaşındaki kanocu için polis seferber oldu.

Kanocuyu bulmak için kalkış yapan polis helikopteriyle arama çalışmalarına başlayan ekipler, Ruffle Bar adasında yerde, ağaç dallarıyla 'Yardım edin' yazıldığını gördü.

SOSYAL MESAFEYİ ABARTTI

NYPD'den yapılan açıklamada, "Kişinin, adada ateş yakarak ve etrafta bulduğu ağaç dallarıyla kumsala 'Yardım edin' yazarak yardım istediği görüldü. Söz konusu kişi kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor. Kanocu, sosyal mesafeyi başka bir boyuta taşıdı" ifadeleri kullanıldı.

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