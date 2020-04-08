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Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın çok konuşulan market alışverişi |Video
Koronavirüse (Covid-19) yakalanıp yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın market alışverişi görüntüleri sosyal medyayı salladı. Görüntülerin Johnson'ın Başbakanlık koltuğuna oturmadan önce kaydedildiği ortaya çıktı. O dönem Dışişleri Bakanı olan Johnson, bisikletiyle markete gelip alışveriş yapıyor ve vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekiliyor.
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