Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın çok konuşulan market alışverişi |Video

Koronavirüse (Covid-19) yakalanıp yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın market alışverişi görüntüleri sosyal medyayı salladı. Görüntülerin Johnson'ın Başbakanlık koltuğuna oturmadan önce kaydedildiği ortaya çıktı. O dönem Dışişleri Bakanı olan Johnson, bisikletiyle markete gelip alışveriş yapıyor ve vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekiliyor.