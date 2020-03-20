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İran'da koronavirüsten bir günde 149 ölüm |Video
Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1433'e yükseldi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'ın Tahran şehrinden son gelişmeleri aktardı.
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