21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.02.2020

Dünyanın gündemindeki Suriyeli baba A News'e konuştu: Yüzümüzde gülümsemeyle öleceğiz |Video

İdlib’de yaşanan saldırılardan kızının korkmaması için bombardıman seslerinin bir oyun olduğunu öğreten baba Abdullah Muhammed, uzun süredir Türkiye sınır hattında kızı Selva ile yaşam mücadelesi veriyor. İdlib’de bulunan A News muhabirlerine konuşan baba Abdullah Muhammed bölgede yaşadıklarını anlattı. Muhammed, "Bu şekilde bize saldırırlarsa yüzümüzde bir gülümseme ile öleceğiz" ifadelerini kullandı.

İdlib'de yaşanan saldırılardan kızının korkmaması için bombardıman seslerinin bir oyun olduğunu öğreten baba Abdullah Muhammed, uzun süredir Türkiye sınır hattında kızı Selva ile yaşam mücadelesi veriyor. İdlib'de bulunan A News muhabirlerine konuşan baba Abdullah Muhammed bölgede yaşadıklarını ekranlardan paylaştı. Muhammed; "Füzeler geldiğinde gülüyoruz eğer yanımıza düşerse gülmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bize saldırırlarsa yüzümüzde bir gülümseme ile öleceğiz." dedi.

"AMACIM KIZIMIN BOMBA SESLERİNİ BİR DAHA DUYMAMASIDIR"
Abdullah Muhammed kızına öğrettiği oyunu şu sözlerle anlattı: "Bu fikir iki yıl önce Ramazan Bayramı'nda aklıma geldi. Çocuklar mahallede havai fişekle oynuyordu. Çocuklardan birisi havai fişeği yakınca tıpkı patlama esnasındakiler gibi bir ses çıktı. Selva o esnada sesten çok korktu. Bende onu hemen balkona taşıdım ve çocukların oyun oynadığını, korkacak bir şey olmadığını gösterdim. Birkaç gün sonra bir jet füze fırlatıldı. Bu bana havi fişekleri hatırlattı ve ona tekrar çocukların oyun oynadığını söyledim ve oda buna ikna oldu. Beni gülerken görünce kızımda gülmeye başladı. Füzeler geldiğinde gülüyoruz eğer yanımıza düşerse gülmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bize saldırırlarsa yüzümüzde bir gülümseme ile öleceğiz. Benim amacım kızımın onurlu bir yaşam sürmesi ve bir daha bomba seslerini hiç duymamasıdır."

Hayat Güzeldir filmi gerçek oldu! İdlibli baba kızına savaşın bir oyun olduğunu öğretti 'HAYAT GÜZELDİR' FİLMİ GERÇEK OLDU! İDLİBLİ BABA KIZINA SAVAŞIN BİR OYUN OLDUĞUNU ÖĞRETTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Suriyeli baba A News'e konuştu: Yüzümüzde gülümsemeyle öleceğiz
Suriyeli baba A News'e konuştu: Yüzümüzde gülümsemeyle öleceğiz
Koronavirüs Türkiye sınırına dayandı! İran için korkutan uyarı
Koronavirüs Türkiye sınırına dayandı! İran için korkutan uyarı
Koronavirüslülerin bulunduğu hastaneyi yakmak istediler
Koronavirüslülerin bulunduğu hastaneyi yakmak istediler
İdlibliler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü
İdlibliler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü
Uçağın kalkmasıyla düşmesi bir oldu
Uçağın kalkmasıyla düşmesi bir oldu
Tanker kaza yaptı! Ortalık savaş alanına döndü
Tanker kaza yaptı! Ortalık savaş alanına döndü
Fahri konsolos böyle yakalandı! Aracından...
Fahri konsolos böyle yakalandı! Aracından...
Dünya bunu konuşuyor! Tam 200 araç...
Dünya bunu konuşuyor! Tam 200 araç...
Almanya'da öldürülen Gökhan Gültekin'in babası A Haber'e konuştu
Almanya'da öldürülen Gökhan Gültekin'in babası A Haber'e konuştu
Suriye'nin Türkiye sınırında patlama!
Suriye'nin Türkiye sınırında patlama!
Libya'da flaş gelişme! Tümü askıya alındı
Libya'da flaş gelişme! Tümü askıya alındı
Koronavirüs İran'a sıçradı!
Koronavirüs İran'a sıçradı!
Daha Fazla Video Göster