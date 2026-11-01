AK Parti'den yeni anayasa mesajı! Hüseyin Yayman Reform gündemini sıcak tutmalıyız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin gelecek döneme ilişkin en büyük vaadinin yeni anayasa olduğunu açıkladı. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğini belirten Yayman, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu başta olmak üzere siyasi hukukun yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Yayman, yeni anayasa hedefinin Türkiye'nin gelecek dönem siyasi gündeminde önemli bir yer tutacağını vurguladı.