'Hayat Güzeldir' filmi gerçek oldu! İdlibli baba kızına savaşın bir oyun olduğunu öğretti

İdlib'de 4 yaşındaki kızına, korkmaması için, bombardıman seslerinin bir oyunun parçası olduğunu öğreten baba Abdullah Muhammed, minik Selva ile 6 aydır savaş oyunu oynuyor. Küçük kızına, bombardıman seslerinden korkmaması için savaşın bir oyun olduğunu öğreten İdlibli baba Muhammed Abdullah, "Geçen Kurban Bayramı'nda çocuklar havai fişek patlatıyordu. Kızım korktu ve ağlamaya başladı. Balkona çıkardım ve oynayan çocukları gösterdim. Korkmaması gerektiğini söyledim ve patlama sesi duyunca gülmesini istedim." ifadelerini kullandı.

İdlib'de 4 yaşındaki kızına, korkmaması için, bombardıman seslerinin bir oyunun parçası olduğunu öğreten baba Abdullah Muhammed, minik Selva ile 6 aydır savaş oyunu oynuyor.



Öyküleri "Hayat Güzeldir" filmini anımsatan baba-kıza ulaşıldı.

Serakib ilçesinden, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada ilçesine sığınan Muhammed, Suriye'de savaş mağduru birçok çocuğun korktuğunu ve psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.





Muhammed, Selva'ya bombaların bir oyunun parçası olduğunu öğrettiğini şu sözlerle anlattı:

"Selva küçükken bombardıman sesinden korkmaması için bir yöntem düşünmeye başladım. Geçen Kurban Bayramı'nda çocuklar havai fişek patlatıyordu. Kızım korktu ve ağlamaya başladı. Balkona çıkardım ve oynayan çocukları gösterdim. Korkmaması gerektiğini söyledim ve patlama sesi duyunca gülmesini istedim."

Muhammed, birkaç gün sonra savaş uçakları Serakib çevresini vurduğunda kızından gülmesini istediğini belirterek, "Ondan sonra her bombardıman sesi duyduğunda gülmeye başladı." dedi.





"KIZIMIN BİLİM İNSANI OLMASINI DİLEMEK, HAYALLERİMİN ÇOK ÖTESİNDE KALDI"

Baba Muhammed, sosyal medyaya yansıyan görüntüleri de şöyle aktardı:

"Sözde biz, sınıra yakın güvenli bir yerdeyiz. Bir topun patlamasının sesi geldi. İkinci topun da atılacağını düşünerek telefonu açtım ve kaydetmeye başladım. Patlama sesi gelince onu oyun zannederek gülmeye başladı ve video yayıldı."

Kızının gelecekte nasıl bir hayat yaşayacağını bilmediğini dile getiren Muhammed, "Bizim yaşadığımız hayattan daha iyi bir hayat diliyorum ona. En büyük dileğim, güzel bir eğitim almasıdır. Serakib'de uçaklardan korkumuzdan onu kreşe göndermedik. Şu an en büyük hayalim onun büyük bir bilim insanı olması değil elbette. Bunlar bizim hayallerimizin çok ötesinde kaldı. Yiyeceği, içeceği olsun. Her normal insan gibi güzel bir yaşamı ve bir eğitimi olsun." ifadelerini kullandı.





"O BİR OYUNCAK, KORKUTMAZ"

Minik Selva da "Ben patlama seslerinde korkmuyorum. O bir oyuncak. Korkutmaz. Onu duyunca gülüyorum." dedi.

OYUNLARINA KAMERADA TANIKLIK ETTİ

Çekim sırasında karşıdaki tepelere hava saldırısı düzenlenmesi üzerine, baba Muhammed ve kızı, oyunlarını kamera önünde de sergiledi.

Kızını teselli etmek isteyen baba, savaş uçaklarını gösterip gülerek, kızına "Uçaklar ne yapıyor?" diye sorarken, küçük Selva da kahkahalar attı.

HAYAT GÜZELDİR FİLMİNİ HATIRLATTI

Selva ve babasının yaşadıkları, 2. Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla birlikte toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlatıyor. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.