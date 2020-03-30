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ABD’li misyonerlerden "koronavirüs" ayini! "Sana emrediyorum şeytan..." |Video
ABD’de misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ayin düzenledi. Görüntülerde, “Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et” ifadeleri kullanıldı.
Televizyon programında misyonerlik yapan (evangelist) Kenneth Copeland, koronavirüsü (Covid-19) bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et" derken "Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum" ifadelerini kullandı.
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