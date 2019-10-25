25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.10.2019

Son dakika: Fransız polisinden insanlık dışı müdahale

Türkiye’ye özgürlük dersi vermeye kalkışan Fransa’nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Fransa'da Sarı Yelekliler'e karşı, kullandıkları orantısız ve şiddet içeren müdahaleleriyle ün yapan Fransız polisi, yine bir şiddet olayının altına imza attı. Macron'un sınırsız müdahale yetkisi verdiği Fransız polisi, başörtülü bir kadının kollarını bağladıktan sonra ağır şiddet uyguladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fransız polisinden insanlık dışı müdahale
Fransız polisinden insanlık dışı müdahale
300 Rus askeri polisi Kamışlı'ya intikal etti
300 Rus askeri polisi Kamışlı'ya intikal etti
Annesinin bir anlık dikkatsizliği faciaya yol açıyordu!
Annesinin bir anlık dikkatsizliği faciaya yol açıyordu!
Ülke şokta! Yüzü olmayan bebek dünyaya geldi
Ülke şokta! Yüzü olmayan bebek dünyaya geldi
Hastanenin altında teröristlere ait tüneller bulundu
Hastanenin altında teröristlere ait tüneller bulundu
Kayıp çocuk timsahın karnından çıktı
Kayıp çocuk timsahın karnından çıktı
Eski CIA Ajanı: İsrail Suriye'deki kaosun bitmesini istemiyor
Eski CIA Ajanı: İsrail Suriye'deki kaosun bitmesini istemiyor
Sirkte ayı dehşeti! Herkes dondu kaldı çığlıklar birbirine karıştı...
Sirkte ayı dehşeti! Herkes dondu kaldı çığlıklar birbirine karıştı...
Bahçesini havaya uçurdu! O anlar böyle görüntülendi
Bahçesini havaya uçurdu! O anlar böyle görüntülendi
Suud medyasında terör propagandası
Suud medyasında terör propagandası
Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi
Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi
Resulayn'daki teröristlerin ini görüntülendi
Resulayn'daki teröristlerin ini görüntülendi
Daha Fazla Video Göster