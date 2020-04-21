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Son dakika: Darbeci Hafter güçleri Trablus'ta iki hastaneyi vurdu: 5 sağlık çalışanı yaralandı | Video
Son dakika haberi... Libya'da darbeci Halife Hafter'e bağlı güçleri başkent Trablus'un güneyindeki iki sahra hastanesine saldırı düzenledi. Füzeli saldırıda 5 sağlık çalışanı yaralandı.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Hafter'e bağlı güçler Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde iki sahra hastanesine grad füzeleriyle saldırı düzenledi.
Açıklamada, saldırıda 5 sağlık çalışanının yaraladığı ifade edildi.
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