26 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Cips hırsızlığına 3 yıl hapis! Dükkana girip böyle bağırdı

Son dakika: Cips hırsızlığına 3 yıl hapis! Dükkana girip böyle bağırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2020 17:01
Güncelleme:26.07.2020 17:10
Son dakika haberi... İngiltere’de bir kebapçıya elinde bıçakla giren Matthew Hawkins (19) restoran sahibine, “Bana bedava cips verin” diye bağırdı. Restoran sahibi Hawkins’i içeride kilitleyerek polise ihbar etti. Mahkemeye çıkarılan Hawkins’e Genç Suçlu Kurumu’nda 3 yıl hapis cezası verildi.

Olay, İngiltere'nin Swansea kentinde bir kebapçıda meydana geldi. Restorana giren Hawkins elinde tuttuğu bıçakla restoran sahibini tehdit etti. Değeri yaklaşık 1.60 sterlin (yaklaşık 15 TL) olan cipslerden istediğini ve parasını ödemeyeceğini ifade eden Hawkins, "Bedava cips istiyorum" diye bağırdı. Restoran sahibinin, "neden bedava?" sorusuna ise "Çünkü öyle istiyorum. Bıçağım var" ifadelerini kullandı.

RESTORAN SAHİBİ İÇERİYE KİTLEDİ, POLİSİ ARADI

Restoran sahibi daha sonra Matthew Hawkins'i dükkanın içerisine kilitleyerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, Hawkins'i restoranın içerisinde ön kapının camına vurarak, "Cipsimi verin" diye bağırırken buldu. Polis tarafından gözaltına alınan Hawkins, mahkemeye çıkarıldı. Hawkins'in avukatı, "Öğrenme zorlukları çeken birisi. Yaptıklarının sonuçlarını anlamakta güçlük çekiyor" dedi. Hakim ise Hawkins'e İngiltere'de çocuk hapishanesi olarak bilinen Genç Suçlu Kurumu'nda 3 yıl hapis cezası verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Cips hırsızlığına 3 yıl hapis
Cips hırsızlığına 3 yıl hapis
İtalya AB'den ayrılıyor mu?
İtalya AB'den ayrılıyor mu?
İsrail'de Netanyahu'ya istifa çağrısı
İsrail'de Netanyahu'ya istifa çağrısı
O ülkede ilk korona vakası
O ülkede ilk korona vakası
Rusya'nın Libya yalanı deşifre oldu
Rusya'nın "Libya yalanı" deşifre oldu
Fransa'da Müslümanlara yönelik baskılar arttı
Fransa'da Müslümanlara yönelik baskılar arttı
Johnson'dan koronavirüs itirafı
Johnson'dan koronavirüs itirafı
ABD'li yazardan çarpıcı Erdoğan yorumu: Ürperdim
ABD'li yazardan çarpıcı Erdoğan yorumu: Ürperdim
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Ayasofya hazımsızlığı
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Ayasofya hazımsızlığı
O ülkede Ayasofya için şükür namazı kılındı!
O ülkede Ayasofya için şükür namazı kılındı!
Rus TV kanalları Ayasofya'daki namaz anlarını canlı yayınlarla ekrana taşıdı
Rus TV kanalları Ayasofya'daki namaz anlarını canlı yayınlarla ekrana taşıdı
Maske takmadı uçaktan atıldı
Maske takmadı uçaktan atıldı
Daha Fazla Video Göster