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Son dakika | Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme

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Giriş: 07.09.2020 16:57
Güncelleme:07.09.2020 17:00
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 8 kişinin suçlu bulunduğu açıklandı. 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi. A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının ayrıntılarını aktardı. Doğan, Kaşıkçı cinayeti davasında daha önce idam cezası alan 5 kişi hakkında alınan kararın, bir üst mahkeme tarafından bozularak 20 yıl hapis cezasına çevirildiğini açıkladı.

2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi mahkemesi kararını verdi.

Mahkeme Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 8 kişiyi suçlu buldu. Bu sekiz kişiden beşine 20 yıl hapis cezası verildi. Üç kişi ise 7 ila 10 yıl arasında cezalar aldı.

PRENS SELMAN CİNAYETİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİŞTİ
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.

Son dakika | Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme
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