SON DAKİKA Bağdat’ta iki ayrı noktada patlama! Olay yerinden yeni görüntüler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen iki ayrı patlamada 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki yarı patlama meydana geldi. Patlamalardan birinin başkentin merkezindeki el-Kerrade bölgesindeki Vasik Meydanı'nda yer alan Cihan Bankası önünde meydana geldiği ve patlama sonucu bankayı korumakla görevli 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı aktarıldı.

Patlamada olay yerinde bulunan bir aracın da hasar gördüğü belirtildi.

İkinci patlamanın ise Irak Ulusal Tiyatro yakınında bulunan alkol satan bir dükkanın önünde meydana geldiği ifade edildi. Söz konusu patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı, sadece maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Son birkaç gündür şiddet eylemlerinin arttığı Bağdat'ta geçen hafta Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığındaki Takaddüm Hareketi, Sünni lider Hamis Hançer başkanlığındaki Azim Hareketi ve Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ofislerine saldırı düzenlenmişti.