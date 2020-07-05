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Son dakika: Alkollü sürücü dehşet saçtı! Kadınların üzerine sürdü: 1 kişi hayatını kaybetti |Video

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Giriş: 05.07.2020 14:18
Güncelleme:05.07.2020 14:20
Son dakika haberi... ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde alkollü sürücü, lüks otomobilini süratle 2 kadının üzerine sürdü. Irkçılık karşıtı protestolara katılan kadınlardan biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Washington eyaletinde bulunan Seattle kentinde 27 yaşındaki akollü sürücünün, aşırı hızla giderken lüks aracını, ırkçılık karşıtı protestolara katılan 2 kadının üzerine sürdüğü görüntülendi. Kazanın ardından en yakın hastaneye kaldırılan kadınlardan Summer Taylor (24) hayatını kaybederken, Diaz Love (32) ise ağır yaralandı. Tedaviye alınan Diaz Love'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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