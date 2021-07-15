15 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları SON DAKİKA | Afrin’de kazdıkça ceset çıkıyor! Tüyler ürperten fotoğraflar: Sayı 68’e yükseldi

SON DAKİKA | Afrin’de kazdıkça ceset çıkıyor! Tüyler ürperten fotoğraflar: Sayı 68’e yükseldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2021 23:18
Son dakika haberleri... Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG/PYD terör örgütü tarafından vahşice infaz edilenlerin gömüldüğü toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68’e yükseldi.

Afrin Meclis Başkanı Muhammed Şeh Reşit, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde dün ortaya çıkan toplu mezardaki ceset sayısının 68'e yükseldiğini ifade ederek, "Gördüğünüz gibi olay binaların arasında olmuş, yerleşim alanında. Afrinli olarak bu bölgede mezarlık olduğu konusunda bilgimiz yoktu. Buralar, terör örgütü PKK'nın kontrolündeyken onlara karşı gelenlerin kaybolduğu ve infaz edildiği duyumları vardı. Burası büyük ihtimalle örgüte karşı duran şahısların toplu mezarlığı olabilir" dedi.

Toplu mezarlığı bulduklarında şaşırdıklarını ifade eden Reşit, "İki gün önce duyum üzerine burada bir toplu mezarlık bulunduğu bilgisini aldık. Hemen kazı işlemlerine başladık. Yetkili birimlerin konuya müdahil olmasıyla toplu mezarlıkta bulunan cesetler için kazı işlemlerine başlandı. Kazı işlemleri sırasında biz de buradaydık. Cesetleri gördüğümüzde şoke olduk. Toplu bir şekilde gömülmüşler. Cesetler üst üste atılmış. Poşetler içerisinde herkesi bir araya koyarak üzerlerini kapatmışlar. 68 ceset bulundu" ifadelerine yer verdi.

Bu cesetlerin kime ait olduğu tespit edilene kadar işlemlerin devam edeceğini aktaran Reşit, "Umarız bu cesetlerin teşhisleri biter ve bu cesetlerin kime ait olduğu ortaya çıkar. Bu gördüğünüz alan mezarlık değil. Yerleşim alanı içerisinde boş araziye çabuk olarak gömülmüş bir mezarlık " açıklamasını yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kazdıkça ceset çıkıyor!
Kazdıkça ceset çıkıyor!
Türkiye'den ABD'de 15 Temmuz mesajı
Türkiye'den ABD'de 15 Temmuz mesajı
Almanya’da sel felaketi: 33 ölü
Almanya’da sel felaketi: 33 ölü
Güney Afrika'da kaos büyüyor!
Güney Afrika'da kaos büyüyor!
Hac ibadetinde 'akıllı kart' dönemi
Hac ibadetinde 'akıllı kart' dönemi
Irak'ta facia: Onlarca ölü var
Irak'ta facia: Onlarca ölü var
otel çöktü: 1 ölü 10 kayıp
otel çöktü: 1 ölü 10 kayıp
Küba’da kaos! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
Küba’da kaos! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
Haiti'deki korkunç suikastin düğümü çözülüyor mu?
Haiti'deki korkunç suikastin düğümü çözülüyor mu?
Bulgaristan'da erken seçimi kim kazandı
Bulgaristan'da erken seçimi kim kazandı
Yunanistan'da Türk İHA'ları korkusu! Atina İHA-SİHA'lara karşı alabileceği önlemleri inceliyor
Yunanistan'da Türk İHA'ları korkusu! Atina İHA-SİHA'lara karşı alabileceği önlemleri inceliyor
Lübnan'da neler oluyor?
Lübnan'da neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster