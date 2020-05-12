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Son dakika: Afganistan’da hastaneye terör saldırısı: 5 ölü, 4 yaralı | Video

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12.05.2020
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki hastaneye düzenlenen terör saldırısında 3’ü kadın, biri çocuk ve biri güvenlik görevlisi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki hastaneye düzenlenen terör saldırısında 3'ü kadın, biri çocuk ve biri güvenlik görevlisi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısındaki Dasht-e-Barchi bölgesinde bulunan bir hastaneye terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda iki ayrı patlamanın gerçekleştiği ifade edilirken, hastanenin bulunduğu bölgeye intikal eden güvenlik güçleri ile terör örgütü üyeleri arasında çatışmanın yaşandığı aktarıldı. Afgan medyası, söz konusu saldırıda 3'ü kadın, biri çocuk ve biri güvenlik görevlisi olması üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

"TERÖRİSTLER HASTANEYE GİRDİ"

Afgan medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı bilgilere göre, terör örgütü üyelerinin silah ve patlama seslerinin ardından hastaneye giriş yaptı ve kısa süre sonra güvenlik güçlerinin olay yerine gelerek teröristler ile çatışmaya girdiği kaydedildi. Öte yandan Taliban düzenlenen terör saldırısını reddetti.

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