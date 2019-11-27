Son dakika: ABD’de şiddetli patlama! Acil durum ilan edildi

Son dakika haberi: ABD’nin Teksas eyaletinde Houston şehrine yakın Port Neches ilçesinde petrokimya fabrikasında büyük bir patlama geldi. Patlamanın ardından fabrikadan alevler yükseldi. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Petrokimya fabrikasının ait olduğu TPC Group, internet sitesinden yaptığı açıklamada, fabrikadaki personelin tahliye edildiğini ve acil durum eylem planının devreye alındığını bildirdi. Patlama, Çarşamba günü yerel saatle 01.00'de meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamanın ardından fabrika çalışanı 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından fabrikada yangın çıktı. Yerel medya, fabrikaya yakın bölgede bulunan bazı evlerde hasar meydana geldiğini duyurdu. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve görevlisi sevk edildi. Petrokimya fabrikasının ait olduğu TPC Group, internet sitesinden yaptığı açıklamada, fabrikadaki personelin tahliye edildiğini ve acil durum eylem planının devreye alındığını bildirdi.