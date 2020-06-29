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Son dakika: ABD lideri Donald Trump için yakalama kararı |Video

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Giriş: 29.06.2020 15:16
Son dakika haberine göre İran, Ortadoğu'nun en korkutucu ismi Kasım Süleymani'yi öldürmekle suçladığı ABD lideri Trump için yakalama kararı çıkardı ve INTERPOL'den yardım istedi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ, canlı yayında Tahran'dan aktardı.

İran'ın Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olan kişiler için yakalama kararı çıkardı. Listenin başında ise ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor.

Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinde rolü olan kişiler için yakalama kararı çıkarttı. İran medyasında yer alan habere göre, İran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, "Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olan 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi" ifadelerini kullandı.

LİSTENİN BAŞINDA TRUMP VAR
El-Kasi Mehr, hava saldırısında rolü olan ABD'li ve diğer devletlerin yetkilerinin belirlendiğini belirterek, "Bu terör saldırısında parmağı olan ABD'li ve diğer devletlerin siyasi ve askeri yetkilileri belirlendi. Verilen yakalama kararı kırmızı bülten ile INTERPOL'e bildirildi. Listenin başında ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor ve başkanlık süresi sona erdikten sonra bile adli takip kararı devam edecek" dedi.

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