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07.10.2019
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan flaş Suriye açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklamalar geldi. Twitter'dan değerlendirmelerde bulunan Trump, "Yıllar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada hiçbir amacı olmayan bir savaşın içine çekildik. Sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilmenin vakti geldi." dedi.
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