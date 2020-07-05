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Son dakika: 30 bin TL'lik maske ile koronavirüsten korunan iş adamı |Video

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Giriş: 05.07.2020 17:15
Güncelleme:05.07.2020 17:16
Son dakika haberi... Hindistan'da Shankar Kurade (48) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında takmak için altından 3 bin 870 dolarlık (Yaklaşık 30 bin liralık) maske yaptırdı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bulunan Pune şehrindeki Shankar Kurade isimli kişi, salgın sırasında takmak için kendine altından maske yaptırdı.

Son dakika: 30 bin TLlik maske ile koronavirüsten korunan iş adamı SON DAKİKA: 30 BİN TL'LİK MASKE İLE KORONAVİRÜSTEN KORUNAN İŞ ADAMI

YAKLAŞIK 30 BİN TL'LİK MASKE

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Pune'a bağlı Pimpri-Chinchwad bölgesinde yaşayan Kurade, maskenin ince olduğunu ve nefes alabilmek için de küçük delikleri bulunduğunu belirtti. Ayrıca Kurade'nin 3 bin 870 dolara (Yaklaşık 30 bin TL) mal olan maskenin etkili olup olmadığından emin olmadığı ifade edildi.

"GÜMÜŞ MASKE TAKAN BİRİNİ GÖRDÜM VE AKLIMA BU FİKİR GELDİ"

Altın takılar takmayı seven Kurade'nin, sosyal medya üzerinden gümüş maske giyen bir kişiyi görmesi üzerine bunu düşündüğü belirtildi. Kurade altın maske fikriyle ilgili olarak, "Sosyal medyada, Kolhapur'da gümüş maske giyen bir adamın videosunu gördüm ve sonra altın maske giymek aklıma geldi. Bir kuyumcu ile konuştum ve bir hafta içinde bana bu altın maskeyi verdi." dedi.

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