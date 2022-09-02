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Şoke eden olay! Düşük not veren öğretmenlerine öyle bir şey yaptılar ki...

İHA
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Giriş: 02.09.2022 09:12
Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan bir yatılı okulda okuyan öğrenciler düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmen ve 1 memura öyle bir şey yaptılar ki bu kadarına pes dedirtti.
Şoke eden olay! Düşük not veren öğretmenlerine... ŞOKE EDEN OLAY! DÜŞÜK NOT VEREN ÖĞRETMENLERİNE...

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Düşük not veren öğretmenlerine...
Düşük not veren öğretmenlerine...
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