02 Eylül 2022, Cuma
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Şoke eden olay! Düşük not veren öğretmenlerine öyle bir şey yaptılar ki...
Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan bir yatılı okulda okuyan öğrenciler düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmen ve 1 memura öyle bir şey yaptılar ki bu kadarına pes dedirtti.