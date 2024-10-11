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"Sırbistan'ın gözü Türk Savunma Sanayisinde"

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 16:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye-Sırbistan 4'üncü Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Toplantısı' kapsamında Belgrad'da. İki ülke arasındaki 'Ticaret Diplomasisi'nin ele alındığı toplantı kapsamında, A Haber muhabiri Dündar Keşaplı önemli bir isme mikrofon uzattı. Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ekonomik İlişkiler Departmanı Direktörü Mihailo Vesovic'in özel açıklamalarını getiriyoruz ekranlara.
Sırbistan’ın gözü Türk Savunma Sanayisinde
"Sırbistan'ın gözü Türk Savunma Sanayisinde"
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