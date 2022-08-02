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Sırbistan-Kosova gerilimi! Balkanlarda neler oluyor? Kosova’da hangi ülkeden kaç asker var?

A Haber
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Giriş: 02.08.2022 09:06
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken gerilim Balkanlara sıçradı. Kosova ve Sırbistan gerilimindeki son durumu A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı. Öte yandan Kosova’da NATO Barış Gücü kapsamında 28 ülkede 3 binden fazla asker görev yapıyor.  Peki, hangi ülkeden kaç asker Kosova'da görev yapıyor?

KOSOVA'DA HANGİ ÜLKENİN ASKERLERİ VAR ?

İTALYA

638

ABD

635

MACARİSTAN

469

TÜRKİYE

350

POLONYA

247

AVUSTURYA

232

İSVİÇRE

187

HIRVATİSTAN

147

LETONYA

136

YUNANİSTAN

105

SLOVENYA

97

ALMANYA

70

KUZEY MAKEDONYA

65

ROMANYA

62

ARNAVUTLUK

58

İNGİLTERE

41

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