02 Ağustos 2022, Salı
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Sırbistan-Kosova gerilimi! Balkanlarda neler oluyor? Kosova’da hangi ülkeden kaç asker var?
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken gerilim Balkanlara sıçradı. Kosova ve Sırbistan gerilimindeki son durumu A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı. Öte yandan Kosova’da NATO Barış Gücü kapsamında 28 ülkede 3 binden fazla asker görev yapıyor. Peki, hangi ülkeden kaç asker Kosova'da görev yapıyor?
KOSOVA'DA HANGİ ÜLKENİN ASKERLERİ VAR ?
İTALYA
638
ABD
635
MACARİSTAN
469
TÜRKİYE
350
POLONYA
247
AVUSTURYA
232
İSVİÇRE
187
HIRVATİSTAN
147
LETONYA
136
YUNANİSTAN
105
SLOVENYA
97
ALMANYA
70
KUZEY MAKEDONYA
65
ROMANYA
62
ARNAVUTLUK
58
İNGİLTERE
41