28 Aralık 2022, Çarşamba
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Sırbistan-Kosova gerilimi! Balkanlar'da neler oluyor? İki ülke savaşın eşiğinde mi?
Balkan coğrafyası bir kez daha savaşın eşiğine geldi. Kosova'nın kuzeyinde Sırplar yollara yeni bariyerler kurdu. Sırbistan Devlet Başkanı ise orduya savaşa hazır olunması emrini verdi. Peki Sırbistan ile Kosova neden savaşın eşiğine geldi? A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den ayrıntıları aktardı.