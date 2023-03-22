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Sırada Alman bankaları mı var? Bankacılık krizinde domino etkisi

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 11:56
Avrupa'da bankacılık krizi derinleşiyor. Almanya'nın iki büyük bankası batacak mı? A Haber muhabiri İsmail Erel Almanya'dan ayrıntıları aktardı.
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Sırada Alman bankaları mı var? Bankacılık krizinde domino etkisi
Sırada Alman bankaları mı var? Bankacılık krizinde domino etkisi
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