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Sıcak hava balonu böyle düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 21:27
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Rochester kentinde bir sıcak hava balonu, iniş sırasında elektrik tellerine takıldı. Balon yaklaşık 9 metre yükseklikten otoyol kenarına düşerek alev aldı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balondaki 2 kişi hafif yaralanırken yangın kısa sürede söndürüldü.
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Sıcak hava balonu böyle düştü
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