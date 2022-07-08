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Shinzo Abe'ye suikastın perde arkasında ne var? Sağlık durumu nasıl? A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 08.07.2022 11:45
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada suikast girişimine maruz kaldı. Göğsünden vurulan Abe, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Shizoka Üniversitesi Öğretim Görevlisi Seijiro Takeshita, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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