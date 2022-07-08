08 Temmuz 2022, Cuma
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Shinzo Abe'ye suikastın perde arkasında ne var? Sağlık durumu nasıl? A Haber canlı yayınında anlattı
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada suikast girişimine maruz kaldı. Göğsünden vurulan Abe, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Shizoka Üniversitesi Öğretim Görevlisi Seijiro Takeshita, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.