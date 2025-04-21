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Sessizliğin en gür çığlığı Gazze oldu! Şehir yıkılırken dünya izledi

Sessizliğin en gür çığlığı Gazze oldu! Şehir yıkılırken dünya izledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 11:23
İsrail'in Nusayrat ve Mevasi'ye düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü. İsrailli aşırı sağcı bakan Smotrich, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi çağrısını yineledi. Öte yandan İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri sürerken katliam başbakanı Netanyahu'dan gemileri yakan bir açıklama geldi. İşgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini duyuran Netanyahu'nun hedefi "Gönüllü Göç" adı altında Filistinlileri sürgün etmek.
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Sessizliğin en gür çığlığı Gazze oldu! Şehir yıkılırken dünya izledi
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