Savaşların en acımasız silahı: Açlık! Sudan’ın Gazzesi el Faşir’de ne oluyor?

Sudan’ın El Fasir kentinde aylardır süren kuşatma nedeniyle siviller açlıkla mücadele ediyor. Halk, hayvan yemi, hatta maymun ve fare etiyle hayatta kalmaya çalışıyor. Tıpkı Gazze’de olduğu gibi El Fasir’de de sivillerin yaşama hakkı sistematik olarak ihlal ediliyor. Perspektif’in yeni bölümünde Sudan’ın Gazze’si El Fasir’i ekranlarınıza taşıyoruz.

