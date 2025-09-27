27 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları Savaşların en acımasız silahı: Açlık! Sudan'ın Gazzesi el Faşir'de ne oluyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 16:55
Sudan’ın El Fasir kentinde aylardır süren kuşatma nedeniyle siviller açlıkla mücadele ediyor. Halk, hayvan yemi, hatta maymun ve fare etiyle hayatta kalmaya çalışıyor. Tıpkı Gazze’de olduğu gibi El Fasir’de de sivillerin yaşama hakkı sistematik olarak ihlal ediliyor. Perspektif’in yeni bölümünde Sudan’ın Gazze’si El Fasir’i ekranlarınıza taşıyoruz.
