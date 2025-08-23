Savaşın yükünü çeken Gazze anneleri! Gazze’de anne olmak ne demek?

Acıların diyarında en zor şey anne olmak. Daha zoru ise binlerce bomba yağarken üstüne bebeğini koruyamayacak kadar çaresiz kalmak. Soykırımcı İsrail'in katliamları nedeniyle her gün hayatta kalma mücadelesi veriyor Gazze anneleri... Peki Gazze'de anne olmak nasıl bir his hiç düşündünüz mü? A Haber ekibi vatandaşa mikrofon uzattı.

