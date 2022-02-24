24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Savaşın tanıkları A Haber'de anlatıyor! Dr. Oleksandr Sereda: Bombalar patlıyor

Savaşın tanıkları A Haber'de anlatıyor! Dr. Oleksandr Sereda: Bombalar patlıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2022 13:15
Rusya - Ukrayna savaşına dair gelişmeler A Haber canlı yayınlarında durmaksızın devam ediyor. Savaşın tanıkları canlı yayında yaşadıklarını anlatıyor. Ukrayna’da yaşayan Öğretim Görevlisi Dr. Oleksandr Sereda, "Odessa'da asker görmedik ama bombalar patlıyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savaşın tanıkları anlatıyor
Savaşın tanıkları anlatıyor
Askerler böyle görüntülendi
Askerler böyle görüntülendi
Zelenski: Ülkenizi savunmaya hazır olun
Zelenski: Ülkenizi savunmaya hazır olun
Elçiliğimiz bize kucak açtı
"Elçiliğimiz bize kucak açtı"
Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edildi
Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi
Canlı yayının patlama sesleri
Canlı yayının patlama sesleri
Ukrayna’da mühimmat deposunda patlama
Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama
AB’den 2. Dünya savaşı benzetmesi
AB’den 2. Dünya savaşı benzetmesi
İşte vurulan radar üssü
İşte vurulan radar üssü
Rusya tanklarının şehre girişi kamerada!
Rusya tanklarının şehre girişi kamerada!
Ukrayna’daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk
Ukrayna’daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk
Rusya’nın istilasıyla uyandık
"Rusya'nın istilasıyla uyandık"
Daha Fazla Video Göster