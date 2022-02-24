24 Şubat 2022, Perşembe
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Savaşın tanıkları A Haber'de anlatıyor! Dr. Oleksandr Sereda: Bombalar patlıyor
Rusya - Ukrayna savaşına dair gelişmeler A Haber canlı yayınlarında durmaksızın devam ediyor. Savaşın tanıkları canlı yayında yaşadıklarını anlatıyor. Ukrayna’da yaşayan Öğretim Görevlisi Dr. Oleksandr Sereda, "Odessa'da asker görmedik ama bombalar patlıyor" dedi.