11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Savaşın acı yüzü: Siviller

Savaşın acı yüzü: Siviller

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2022 11:11
Güncelleme:11.03.2022 11:13
Savaşlar tarih boyunca girdiği her yere ölüm ve acı götürdü. En büyük acıyı yaşayanlar ise her zaman kadın ve çocuklar oldu. Ukrayna - Rusya savaşının 14'üncü gününde kadın doğum hastanesi vurulunca insanlık bir kez daha enkazın altında kaldı. İşte o dehşet anında çekilen fotoğraf ve görüntüler...
A Haber ateş hattında A HABER ATEŞ HATTINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savaşın acı yüzü
Savaşın acı yüzü
A Haber ateş hattında
A Haber ateş hattında
Aybar kar fırtınası ne kadar sürecek?
Aybar kar fırtınası ne kadar sürecek?
Ukrayna’ya havadan ve karadan saldırı
Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırı
Başkan Erdoğan Biden ile görüştü
Başkan Erdoğan Biden ile görüştü
Her yer sığınağa döndü
Her yer sığınağa döndü
Rusya’nın gizli silahı Ukrayna’da görüntülendi
Rusya'nın "gizli" silahı Ukrayna'da görüntülendi
Çernobil’de bir tehlike mevcut! Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi A Haber’e konuştu
Çernobil'de bir tehlike mevcut! Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi A Haber'e konuştu
Rusya Ukrayna savaşı medyaya taştı!
Rusya Ukrayna savaşı medyaya taştı!
Tarihi zirvenin yansımaları
Tarihi zirvenin yansımaları
Tahliye anında saldırıya uğradı
Tahliye anında saldırıya uğradı
İşte yerle bir edilen havalimanı
İşte yerle bir edilen havalimanı
Daha Fazla Video Göster