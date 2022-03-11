Savaşın acı yüzü: Siviller

Savaşlar tarih boyunca girdiği her yere ölüm ve acı götürdü. En büyük acıyı yaşayanlar ise her zaman kadın ve çocuklar oldu. Ukrayna - Rusya savaşının 14'üncü gününde kadın doğum hastanesi vurulunca insanlık bir kez daha enkazın altında kaldı. İşte o dehşet anında çekilen fotoğraf ve görüntüler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN