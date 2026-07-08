NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: "Hedef güçlü ve dönüşmüş NATO"

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen liderler buluşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rutte, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek Rusya'nın da uzun vadede NATO için tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü söyledi. Zirvenin muhtemel sonuçlarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Rutte, "Hedef güçlü ve dönüşmüş NATO." ifadelerini kullandı.