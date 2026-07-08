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ABD ordusu İran’a yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı

ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek, bunlara misilleme olarak İran’a yönelik yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

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