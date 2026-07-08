Bahreyn ve Kuveyt yeni saldırıların hedefi oldu

ABD ve İran arasında yeniden yükselen gerilim, körfez bölgesindeki güvenlik endişelerini bir kez daha artırdı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu belirtilerek birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği ifade edildi. Vatandaşlara sakin olma ve güvenli bölgelere sığınma uyarısı yapılarak, "Herkesin ilgili gelişmeleri resmi kanallardan takip etmesi rica olunur" ifadelerine verildi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise, hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA saldırılarına karşı harekete geçtiği aktarılarak, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme faaliyetlerinin sonucudur" denildi. Halka resmi makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.