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Şaşırtan değişim! 6 ayda 40 kilo verdi… İşte zayıflama sırları…

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Giriş: 10.01.2022 13:42
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 6 ayda 40 kilo verdi. Peki hayatı boyunca kilo vermeye çalıştığını ama yapamadığını söyleyen Pompeo, bu kez nasıl başardı? İşte Pompeo'nun zayıflama sırları...
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