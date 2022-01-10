Şaşırtan değişim! 6 ayda 40 kilo verdi… İşte zayıflama sırları…

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 6 ayda 40 kilo verdi. Peki hayatı boyunca kilo vermeye çalıştığını ama yapamadığını söyleyen Pompeo, bu kez nasıl başardı? İşte Pompeo'nun zayıflama sırları...

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