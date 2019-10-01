01 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
01.10.2019

Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti |Video

Kazakistan'da şarja taktığı telefonu yastığına koyarak uyuyan 14 yaşındaki kız, telefonun patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Almatı şehrinin yakınlarındaki Bastobe adlı köyde meydana geldi. Akıllı telefonunda müzik dinleyen 14 yaşındaki Alua Abzalbek, telefonu şarja taktı ve yastığın üzerine koyarak uykuya daldı. Kızlarının sabah odadan çıkmamasından şüphelenerek içeri giren ebevenleri, Abzalbek'in kafasından yaralanmış halde olduğunu ve hareket etmediğini gördü. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

Yapılan incelemede şarjdaki telefonun aşırı ısınması sonucu patladığı, genç kızın kafasından yaralandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Korkunç anlar kamerada! Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu
Korkunç anlar kamerada! Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu
Avustralyalı pilot yürekleri ağza getirdi
Avustralyalı pilot yürekleri ağza getirdi
ABD hava üssüne saldırı
ABD hava üssüne saldırı
Suudi Arabistan tren istasyonunda yangın
Suudi Arabistan tren istasyonunda yangın
Minibüse silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Minibüse silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Hong Kong’da göstericiler polisle çatıştı
Hong Kong’da göstericiler polisle çatıştı
Elindeki satırla polis merkezine girince...
Elindeki satırla polis merkezine girince...
Eski başkanın evine operasyon! Tonlarca altın...
Eski başkanın evine operasyon! Tonlarca altın...
Deniz ortasında dehşet anları!
Deniz ortasında dehşet anları!
Dik baktı, direğe çarptı
Dik baktı, direğe çarptı
Rusya 'Avcı'nın görüntülerini ilk kez yayınladı
Rusya 'Avcı'nın görüntülerini ilk kez yayınladı
Daha Fazla Video Göster