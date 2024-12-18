Şam’dan Halep’e ilk uçuş! A Haber havalimanında! Esad’ın kardeşinin zırhlı otomobili görüntülendi

Suriye'de çatışmalar nedeniyle uzun süredir kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı, bugün kademeli olarak yeniden açıldı. İlk uçuş Şam'dan Halep'e düzenlenirken havalimanına inen uçağın camında yeni Suriye bayrağı dalgalandı. Yetkililer, havalimanının açılmasının ulaşımın yanı sıra ülkenin ekonomik toparlanması ve yeniden inşası için önemli bir adım olduğunu vurguluyor. A Haber muhabirlerinden Ata Gündüz Kurşun Şam Havalimanı'ndaki son durumu aktarırken çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirtti. Kurşun ayrıca Esad'ın kardeşine ait lüks ve zırhlı bir otomobilin havalimanının VIP bölümünde terk edilmiş halde olduğunu vurgularken aracı inceledi. İşte o anlar... .