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Rusya'nın batan amiral gemisi Moskova Boğazı'ndan geçerken görüntülenmiş

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Giriş: 15.04.2022 09:36
Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait 'Moskova' isimli gemi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" dedi. Öte yandan Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.
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