07 Haziran 2023, Çarşamba
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Rusya'dan NATO'ya misilleme! Rus donanması Baltık Denizi'nde tatbikat başlattı
Son dönemde Rusya ve NATO'ya ait uçakların sıkça karşı karşıya geldiği Baltık Denizi, bu kez tarafların tatbikatlarına sahne oluyor. NATO'nun bölgede devam eden tatbikatının ardından Rusya harekete geçti, üç bin 500 personel ve 25 savaş uçağıyla Baltık Denizi’nde tatbikata başladığını duyurdu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.