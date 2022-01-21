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Rusya'dan gerginliği artıracak hamle! İşgal için mi hazırlanıyor?

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Giriş: 21.01.2022 20:44
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Donbas kentinden son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Bölgede tansiyonun çok yüksek olduğunu vurgulayan Kavasoğlu, Rusya'nın bölgeye 2 adet S-400 gönderdiğini ifade etti. Kavasoğlu ayrıca Rusya'nın bölgede gerginliğe neden olacak hamlesini de canlı yayında duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında ne oluyor?
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