21 Ocak 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya'dan gerginliği artıracak hamle! İşgal için mi hazırlanıyor?
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Donbas kentinden son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Bölgede tansiyonun çok yüksek olduğunu vurgulayan Kavasoğlu, Rusya'nın bölgeye 2 adet S-400 gönderdiğini ifade etti. Kavasoğlu ayrıca Rusya'nın bölgede gerginliğe neden olacak hamlesini de canlı yayında duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında ne oluyor?