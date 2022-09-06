06 Eylül 2022, Salı
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Rusya'dan Avrupa'ya tehdit videosu
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Moskova yönetimi dün Batı'nın yaptırımlarına karşılık olarak Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışını kesti. Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kalkıncaya dek gaz akışına izin vermeyeceklerini duyuran Moskova yönetiminin "Bu kış oldukça zor geçecek" notuyla paylaştığı 2 dakikalık tehdit videosu ise sosyal medyada gündem oldu.