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Rusya'dan Avrupa'ya tehdit videosu

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Giriş: 06.09.2022 11:17
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Moskova yönetimi dün Batı'nın yaptırımlarına karşılık olarak Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışını kesti. Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kalkıncaya dek gaz akışına izin vermeyeceklerini duyuran Moskova yönetiminin "Bu kış oldukça zor geçecek" notuyla paylaştığı 2 dakikalık tehdit videosu ise sosyal medyada gündem oldu.
Rusya’dan Avrupa’ya tehdit videosu
Rusya'dan Avrupa'ya tehdit videosu
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