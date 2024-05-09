Rusya'da zafer günü kutlamaları! Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlendi

Rusya, her yıl 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini kutluyor. Zafer günü ülkedeki en önemli bayramlardan biri. Üstelik törene 5. dönem görevine başlayan Rusya lideri Vladimir Putin de katıldı.

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