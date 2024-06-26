Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: 50 yaralı!

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin 9 vagonu raydan çıktı. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre vagonlardan yaklaşık 50 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN