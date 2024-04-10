10 Nisan 2024, Çarşamba
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Rusya'da yakıt sorunu mu yaşanıyor? Rusya'nın Kazakistan'dan 100 bin ton benzin istediği iddia edildi
Ukrayna topraklarında hızla ilerlemeye çalışan Rusya'ya yanıt vermek isteyen Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Rusya'ya ait çok sayıda petrol işleme tesisini dronelarla vurmuştu. Saldırıların ardından Rusya'nın Kazakistan'dan 100 bin ton yakıt istediği iddia edildi. Detaylar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.