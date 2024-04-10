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Rusya'da yakıt sorunu mu yaşanıyor? Rusya'nın Kazakistan'dan 100 bin ton benzin istediği iddia edildi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 10.04.2024 16:20
Güncelleme:10.04.2024 16:24
Ukrayna topraklarında hızla ilerlemeye çalışan Rusya'ya yanıt vermek isteyen Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Rusya'ya ait çok sayıda petrol işleme tesisini dronelarla vurmuştu. Saldırıların ardından Rusya'nın Kazakistan'dan 100 bin ton yakıt istediği iddia edildi. Detaylar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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