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30.11.2019

Rusya'da, öğretmen ile öğrenci birbirlerine girdiler

Rusya'da, derse geç kalan öğrencisine sınıftan çıkmasını söyleyen öğretmen ile öğrenci kavga çıktı. Sınıftaki bir öğrencinin kaydettiği görüntülerde, öğretmen ile öğrencinin tekme- tokat kavga ettiği görüldü.

Olay, Rusya'nın Belgorod şehrinde bir lisede meydana geldi. Bilgisayar bilimleri dersine geç kalan öğrenci ile öğretmen tartışmaya başladı. Öğretmen, öğrenciye geç geldiği için derse katılamayacağını ve sınıftan çıkması gerektiğini söyledi. Sınıftan çıkmayan öğrenci, iddiaya göre öğretmene hakaret etti. Öğretmen, öğrencinin oturduğu yere giderek yerinden kalkması için uyarıda bulundu. Öğrencinin ayağa kalkarak öğretmene karşılık vermesi üzerine kavga çıktı. O anlar ise bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Okulun müdürü yerel medyaya, öğretmenin pedagojik etik kurallarını ihlal ettiğini ve hakkında disiplin soruşturması açıldığını ifade etti.

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