Rusya’da bir kadın günahlarından temizlenmek için buz tutan nehre atladı! Sonrası korkunç

Rusya'da Ortadoks Hristiyanların geleneksel Epifani Bayramı için buz tutan nehre atlayan kadın, buz kütlesine çarptı. Bir sorun olduğunu fark eden etraftakiler ve kadının eşinin aramaları sonuç vermedi. Gözden kaybolan kadının bedeni bulunamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rusya'da Ortodoks Hristiyanlarının kutladığı Epifani Bayramı'nda buz tutan nehre atlayan kadın, suda gözden kaybolarak hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Leningrad Bölgesi'ndeki Oredezh Nehri'nde 19 Ocak tarihinde Ortodoks Hristiyanlar, Vaftiz Bayramı olarak da bilinen Epifani Bayramı sebebiyle buz gibi suya girdi.

BUZA ÇARPTI

Bölgeye giden 40 yaşındaki bir kadın, eşi ve çocuklarıyla birlikte buz tutan nehre girmek istedi. Nehrin yüzeyinde bulunan buz tabakasının kesilmesinin ardından soğuk suya atlayan kadının buza çarptığı görüldü.

ETRAFTAKİLER BAĞIRMAYA BAŞLADI

O an gözden kaybolan kadının başında duran kişi ise bir şeylerin yolunda gitmediğini görünce bağırmaya başladı. O esnada kadının eşi de soğuk suya atladı. Eşini sudan çıkarmaya çalışan adam, su altında karısını göremeyince dışarıya çıktı.

ARAMA BAŞLADI

Bu sırada kadının çocukları da 'anne' diye bağırmaya başladı. Kadının son anlarının görüntülendiği olayın ardından nehir altında arama çalışmaları başlatıldı.

CESEDİ BULUNAMADI

Nehirde kaybolan kadının cesedine ulaşılamazken, bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ortodoks Hristiyanlar, Epifani Bayramı'nda günahlarından arınacağı inancıyla buz tutan göl ve nehirlere giriyor.