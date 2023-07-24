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Rusya yine Odessa’yı yine vurdu: 1 ölü 20 yaralı

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Giriş: 24.07.2023 12:43
Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya bir kez daha füzelerle saldırdı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Füzeli saldırıda kentteki tarihi katedral de büyük zarar gördü.
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