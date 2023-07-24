Rusya yine Odessa’yı yine vurdu: 1 ölü 20 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya bir kez daha füzelerle saldırdı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Füzeli saldırıda kentteki tarihi katedral de büyük zarar gördü.

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