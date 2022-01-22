Rusya, Ukrayna'yı işgal eder mi? Rusya-Ukrayna gerilimi nasıl sonuçlanır?

Ukrayna'da yükselen gerilimin ardından ABD ve Rus Dışişleri Bakanları İsviçre'de bir araya geldi. Rus Bakan Lavrov, "Ukrayna'yı işgal planımız yok" dedi. Blinken ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir saldırısına yanıt verileceğini söyledi. Lavrov atacakları adımlar için gelecek hafta ABD'den yapılacak yazılı açıklamayı beklediklerini vurguladı. Putin'in her zaman Biden ile görüşmeye hazır olduğunun da altını çizdi. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber muhabiri Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN